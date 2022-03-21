فوز كلية التجارة جامعة أسيوط بالمركز الأول في مسابقة كأس العباقرة

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط انتهاء مسابقة كأس العباقرة للكليات التى نظمتها إدارة النشاط الثقافى بإدارة رعاية الشباب المركزية، وتأتى هذه المسابقة في ضوء اهتمام الجامعة بالمستوى الثقافى والتعليمي للطلاب.

كما أعلن الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فوز كلية التجارة بالمركز الأول وكليه الطب بالمركز الثانى والطب البيطرى بالمركز الثالث اما المركز الرابع فقد حصلت عليه الكلية الصيدلة.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بمستوى المسابقه التعليمي والثقافى والفكري وبالجهد المبذول لأعضاء هيئة التدريس الدكتور أسماء عبد الرحمن والدكتور سعودى محمد والدكتور علي عبد الرحيم والدكتور محمود عبد المعطى وعدد من اعضاء اللجنه العليا لانشطه الطلابية .

وقال الاستاذ عز المنصورى مدير عام ادارة رعاية شباب المركزية إن الطالب محمد حمدى بكليه التجارة فاز بجائزة أفضل طالب وبالطالب محمد ابو القاسم بكلية الطب البشرى بجائزه الطالب المثالى.