عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب أولى ثانوي يختتمون امتحاناتهم التدريبية بالتاريخ .. اليوم

امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية

يؤدي اليوم الثلاثاء طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان التدريبي في مادة التاريخ ، والذي يعد آخر امتحان في امتحانات الصف الأول الثانوي التدريبية الإلكترونية .

وناشدت وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الأول الثانوي ،  بضرورة عدم التخلف عن حضور آخر أيام امتحانات الصف الأول الثانوي التدريبية اليوم ،  للحصول على أكبر فائدة.

وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن  إجمالي عدد طلاب الصف الاول الثانوي المستهدفين من امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية يصل إلى (643546) طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه .. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هذه الامتحانات ماهي إلا تدريب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية لجميع الطلاب بالصف الأول الثانوي (فقط). 

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه يتم عقد هذه الامتحانات التدريبية داخل المدرسة، ويتم إتاحتها طوال اليوم الدراسي، وتتولى المديريات التعليمية (والإدارات التعليمية التابعة لها) وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

txt

التعليم:سوء الأحوال الجوية سبب غياب بعض طلاب الثانوي عن الامتحانات التدريبية اليوم

txt

خبراء التعليم يكشون أسباب لجوء الطلاب للدراسة بالخارج

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، فيتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب، ويتم وضع الأسئلة في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وكانت قد انطلقت امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية ، أول امس الاحد 19 مارس 2022 ، حيث امتحن طلاب الصف الاول الثانوي امتحانات تدريبية على مدار اليومين الماضيين في مادتي اللغة الاجنبية الاولى والفيزياء .

وقالت وزارة التربية والتعليم : لقد حضر الامتحان التديبي في مادة اللغة الاجنبية الاولى ،  463131 طالبا على مستوى الجمهورية من إجمالي 643546 طالبا المستهدفين بالصف الأول الثانوي بنسبة حضور بلغت 72%، بينما حضر الامتحان التدريبي في مادة الفيزياء عدد (430005) طلاب/طالبات على مستوى الجمهورية من إجمالي (643546) المستهدفين بالصف الأول الثانوي بنسبة حضور بلغت ( 66.8%).

تطبيق لمنع الغش بالتابلت في الامتحانات الالكترونية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه تم إتاحة منصة الامتحانات التدريبية لطلاب الصف الاول الثانوي، داخل الخوادم الخاصة بالمدارس الثانوية المجهزة والمتصلة بشبكة داخلية مع مركز البيانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه أتيحت أيضا منصة الاختبارات البديلة للمدارس الثانوية غير المجهزة، وكذلك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة تطبيق خاص بالتابلت يُمكن للطلاب من خلاله أداء الامتحانات التدريبية الالكترونية مباشرة، بشكل يحول دون محاولات الغش الإلكتروني بشكل احترافي.

امتحانات الصف الاول الثانوي الصف الأول الثانوى الاول الثانوي امتحانات الصف الاول الثانوي التدريبية امتحانات Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم 22-3-2022

3700 جنيه زيادة في طن الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

عرض خيالي لا يمكن رفضه.. هل يصبح محمد صلاح الأغلى في تاريخ كرة القدم ؟

سعر الدولار اليوم.. ما سبب الارتفاع المفاجئ أمام الجنيه.. وهل يستمر ؟

ننشر أعلى شهادات الادخار بـ 4 بنوك بعد قرار رفع سعر الفائدة 1%

التموين: غرامة من 100ألف إلى 5ملايين جنيه لغير الملتزمين بمواصفات رغيف الخبز

ترشيحاتنا

حرب شوارع في ماريوبول.. الدفاع البريطانية: قصف روسي على عدة مدن أوكرانية

لا جثث ركاب ولا ناجين.. شاهد لقطات صادمة للطائرة المنكوبة بـ الصين

الأرصاد تطمئن المواطنين: الأحوال الجوية تتحسن بدءا من السبت المقبل

وزيرة الهجرة: طرح استمارة تسجيل موحدة للطلاب المصريين الدارسين في روسيا

قبل ما تنزل من بيتك .. تعرف على الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 22 - 3 – 2022

ارتفاع اسعار هيونداي بايون موديل 2022 .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مدرب يوجا عمره 125 عاما ينحني لرئيس وزراء الهند|فيديو

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

مسلسلات قناة MBC مصر 2022.. حمادة هلال "مداح" رمضان..و"العاصوف" يعود بجزء ثالث

صورة تثير جنون رواد مواقع التواصل.. سمكة أم حورية

فيديو

زيادة المرتبات والمعاشات أول أبريل.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء.. فيديو جراف

لن اسمح للإدارة حضور التدريبات.. فيريرا يطلق تصريحات نارية

«التنسيقية» تفتح نقاشا حول سلاسل الإمداد والتضخم | فيديو

أحمد داود محامي "مجنون" في الإعلان الرسمي لمسلسل "سوتس بالعربي"

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

مجدي أبوزيد

المجتمع المصرى يحصد نتاج الفن الهابط

اﻟﻤﺰﻳﺪ