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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ردود غير متوقعة.. سألنا الناس: هتقدر تصالح أخصامك قبل شهر رمضان؟

صدى البلد

أيام قليلة ويقبل شهر الرحمة والمغفرة والعتقان من النار، شهر رمضان المبارك، والذي يحرص فيه المسلمون على التقرب من الله بصالح الأعمال، ولعل التسامح أهم علامات قبول الله لعباده في هذه الأيام المباركة.

ورصدت عدسة صدى البلد من أحد شوارع القاهرة، مدى التسامح مع الآخرين قبل شهر رمضان المبارك في أخطاء وزلات تعقبها خصومات بينهم، وتباينت ردود الفعل بين الناس؛ وكانت أبرزها كالآتي:

قال محمود خالد، أنه يسعى لحل أي خلافات بينه وبين أي من أهله أو أصدقائه قبل شهر رمضان، لأنه شهر الرحمة والغفران، يقبل على الصيام بقلب سليم ويسعى فيه للتقرب إلي الله دون خصومات أو أي نزاعات.

وتابع حامد كرم، أنه يبدأ دائما بتقديم الأعذار لأنه يعلم أهمية وقيمة التسامح بديننا الحنيف، خاصةً في تلك الأيام المباركة، وأنه لا تقبل أعمال المشاحن والحاقد مهما سعى وتقرب إلي الله.

وأشار كمال محمد، أن شهر رمضان فرصة وهدية سنوية يستغلها في صفاء وتطهير قلبه من سموم النزاعات البشرية والحقد والغل والكراهية، ويسعى فيه لاستعادة ذاته والتقرب إلي الله بصالح الأعمال.

ويتبقى على موعد رمضان أقل من أسبوعين وهي (الأيام المتبقية من شعبان) ، وبالتالي فإن تحديد متى رمضان 2022 من المقرر أن تكون يوم السبت الموافق 2 إبريل 2022 أو الأحد 3 إبريل 2022 ، ورؤية الإفتاء للهلال هي ما تحدد متى 1 رمضان 2022 بدقة ، وذلك في ليلة تحري هلال رمضان يوم الجمعة 1 أبريل 2022، أي أنه بعد أقل من أسبوعين وللدقة 12 يومًا.

وفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية، كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم السبت 2 أبريل وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.

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