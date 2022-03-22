اترفدت من الجامعة.. تامر عاشور يكشف كواليس عن حياته لأول مرة| فيديو

قال الفنان تامر عاشور ، إن أغنية "تسلم" من ألحانه، وهي مستوحاة من حياة الناس الطبيعية في الشارع، مؤكدا أنه من سكان السيدة زينب، وجميع مراحل تعليمه كانت في حي السيدة.

وأضاف تامر عاشور، خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة " المذاع علي قناه “ دي ام سى “: ”وأنا في صغري كنت اذهب الي نادي شباب عابدين وكنت وقتها اقوم بالعزف وليس الغناء ووقتها كان سني 14 سنة، مؤكدا أنه غنى في أفراح كثيرة وهو صغير” .

وواصل حديثه: التحقت بكلية التربية الموسيقية عام 2000، وفضلت 3 سنوات، واترفدت؛ بسبب عدم الحضور، وقبلها كنت بهرب من المدرسة.

وأوضح تامر عاشور، أنه عمل مع الفنان دياب في أغنية " غمازات " ، مشيرا الى ان اخاه الاكبر يعمل موزع مزيكا



