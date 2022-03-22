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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. سينتيا خليفة و ميرنا نور الدين في كواليس مسلسل "دايما عامر"

سينتيا خليفة و ميرنا
سينتيا خليفة و ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة سينتيا خليفة صورة جديدة لها من كواليس مسلسل دايما عامر و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهرت سينتيا خليفة في الصورة مع الفنانة ميرنا نور الدين و علقت قائلة :" دايما عامر…رمضان 2022 " 

 

حيث أطلقت الفنانة سينتيا خليفة، البوستر الدعائي لمسلسلها الرمضاني الجديد "دايما عامر"، وذلك على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


 المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

 

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

سينتيا خليفة التواصل الاجتماعي رمضان انستجرام ميرنا نور الدين مصري

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