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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تطمئن المواطنين: الأحوال الجوية تتحسن بدءا من السبت المقبل

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ما زالت مستمرة فى انخفاض درجات الحرارة، حيث إنها أقل من المعدلات الطبيعية بحوالي من سبع إلى ثمان درجات، مشيرة إلى أن هناك نشاطا بالرياح يزيد من الانخفاض.

وطمأنت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، المواطنين بعدم وجود انخفاضات أخرى بدرجات الحرارة، موضحة أن الطقس بارد خلال فترة النهار، وشديد البرودة خلال ساعات الليل، حيث إن هذا الانخفاض مستمر معنا حتى يوم الجمعة القادم.

وذكرت أنه بداية من يوم الجمعة ستبدأ البلاد بالشعور بتحسن بالأحوال الجوية، وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي، حيث تصل لـ 19 درجة مئوية يوم السبت القادم، وحدوث اعتدال بسرعات الرياح وزيادة فى سطوع أشعة الشمس.

هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة نشاط بالرياح الطقس بارد

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