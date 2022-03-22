«مع حُبي» عرض جديد للفنانة نيفين فرغلي بجاليري أوبنتو

تحتضن قاعة أوبنتو بالزمالك حالياً العرض الفني الجديد للفنانة نيفين فرغلي تحت عنوان "مع حُبي"، الذي بدأ يوم 16 مارس ويستمر حتى 5 أبريل 2022.

أعمال الفنانة هي عبارة عن منحوتات لشخصيات وحيوانات وأجسام ذات حركة ميكانيكية، يغلب على أسلوبها الفني البساطة والتلقائية مع لمسة جمالية مميزة ووعي فني شديد بالخامة المستخدمة.

وتتنوع أحجام المنحوتات التي تقدمها نيفين فرغلي، بين الصغير الذي يحتوي على العديد من الأجزاء الدقيقة المعقدة، وبين القطع الكبيرة والتركيبات المعدنية المتداخلة بأحجام تقارب الحجم الطبيعي لإنسان.

وعن عنونة عرضها بـ "مع حُبي"، قالت الفنانة نيفين فرغلي: "الحب تعبير إنساني وقوة لا يمكن إدراكها، إذ تم التعبير عن العديد من أوجه مظاهر حب الحياة بكل مفرداتها بخامة الحديد في محاولة لجعله أكثر ليونة حسب كل شخصية وطريقتها في الاستمتاع وحب الحياة، وكما وصفه أفلاطون وسقراط، أنّ الحُبّ الذي يتولد ويسعى إلى الجمال هو حُبّ باقٍ ما بقى الإنسان".





الدكتورة نيفين فرغلي، فنانة مصرية تخرجت في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان عام ١٩٩٧، وحصلت على درجة الماجستير في عام ٢٠٠١، ثم درجة الدكتوراه عام ٢٠٠٧ من جامعة حلوان، وحاليًا تعمل كأستاذ تشكيل في الفراغ بنفس الكلية، شاركت نيفين فرغلي في العديد من المعارض في مصر وخارجها، بما في ذلك بينالي بكين عام ٢٠١٧، وبينالي فينيسيا عام ٢٠١٠.

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