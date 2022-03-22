عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق بعقار سكني في طنطا وإصابة 5 أشخاص باختناق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية فى  إخماد نيران حريق محدود اندلع اليوم، الثلاثاء، في محل داخل عقار سكني  مكون من 5 طوابق بشارع بطرس أمام كلية التربية النوعية بطنطا، مما أسفر عن  5 أشخاص بحالات اختناق.

4 قرى بزفتى.. محافظ الغربية: نسب الإنجاز عالية بمشروعات حياة كريمة|صور


كان  اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في محل بشارع بطرس أمام كلية التربية النوعية بمدينة طنطا.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداد النيران إلى باقي المحلات المجاورة والشقق السكنية.

الغربية يُوَجِّه المجلس الإقليمي للسكان بدراسة توطين أهداف التنمية المستدامة


وكشفت التحريات الأمنية من المعاينة الأولية  تفحم محتويات محل داخل عقار مكون من 5 طوابق بشارع بطرس أمام كلية التربية النوعية بطنطا، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات طفيفة عبارة عن اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي.

4 قرى بزفتى.. محافظ الغربية: نسب الإنجاز عالية بمشروعات حياة كريمة|صور

وتمكن رجال الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومحاصرتها قبل امتدادها إلى باقي الشقق السكنية في العقار، وأجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

محافظ الغربية يترأس اجتماع اللجنة الدائمة لحياة كريمة ..شاهد

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

حريق هائل محافظ الغربية حياة كريمة الحماية المدنية التربية النوعية التنمية المستدامة مدينة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

قرارات حكومية جديدة لتخفيف أعباء التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

سعر الدولار في البنوك اليوم 22-3-2022

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بحد أدنى 300 جنيه شهريا.. تفاصيل زيادة مرتبات الموظفين الشهر المقبل

موضوعات متعلقة

الغربية: تحصين 96 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الغربية يُوَجِّه المجلس الإقليمي للسكان بدراسة توطين أهداف التنمية المستدامة

ترشيحاتنا

طارق الشيخ يتعرض لوعكة صحية ويطلب الدعاء

التموين: غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه لعدم تحديد سعر رغيف الخبز

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

ننشر تفاصيل محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر

صقيع حاد.. الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

وزيرة التخطيط: نستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية| القوات المسلحة تنظم فعاليات المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب

لا جثث ركاب ولا ناجين.. شاهد لقطات صادمة للطائرة المنكوبة بـ الصين

شاهد.. مدرب يوجا عمره 125 عاما ينحني لرئيس وزراء الهند|فيديو

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

فيديو

بلقيس فتحى تستعد لطرح 4 أغانى من ألبومها

تعرف على اختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. فيديو جراف

بحضور رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية| القوات المسلحة تنظم فعاليات المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب

من هي نور الغندور بطلة المسلسل الخليجي من شارع الهرم .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ