إخماد حريق بعقار سكني في طنطا وإصابة 5 أشخاص باختناق

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية فى إخماد نيران حريق محدود اندلع اليوم، الثلاثاء، في محل داخل عقار سكني مكون من 5 طوابق بشارع بطرس أمام كلية التربية النوعية بطنطا، مما أسفر عن 5 أشخاص بحالات اختناق.



كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في محل بشارع بطرس أمام كلية التربية النوعية بمدينة طنطا.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداد النيران إلى باقي المحلات المجاورة والشقق السكنية.



وكشفت التحريات الأمنية من المعاينة الأولية تفحم محتويات محل داخل عقار مكون من 5 طوابق بشارع بطرس أمام كلية التربية النوعية بطنطا، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات طفيفة عبارة عن اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالغربية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومحاصرتها قبل امتدادها إلى باقي الشقق السكنية في العقار، وأجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.