عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظة دمياط

وكيل تعليم دمياط يطالب المعلمين بإجادة أساليب التعلم

صدى البلد

تفقد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الثلاثاء، مدرستي العدلية الابتدائية المشتركة والشيخ الحسيني سلطان الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية، للاطمئنان علي انتظام سير وانضباط العملية التعليمية؛ في إطار توجيهات  الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين الطلاب.

وشهد خلف، طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية والبرنامج المقدم وشموله موضوعات تحث على غرس قيم الولاء والانتماء، وتابع الفصول والمعامل وناقش الطلاب علميا فيما تم دراسته للوقوف على المستوى العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

وخلال جولته أكد وكيل الوزارة علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب والمعلمين، موجها برعاية الطلاب المتفوقين علميا و في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية ومتابعة البرامج العلاجية للطلاب المتأخرين دراسيا، وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

اقرأ أيضا 

ميناء دمياط يستقبل 28 سفينة حاويات وبضائع عامة

دمياط وزارة التربية والتعليم محافظ دمياط الإجراءات الاحترازية وكيل وزارة التربية والتعليم منال عوض محافظ دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

قرارات حكومية جديدة لتخفيف أعباء التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

سعر الدولار في البنوك اليوم 22-3-2022

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بحد أدنى 300 جنيه شهريا.. تفاصيل زيادة مرتبات الموظفين الشهر المقبل

موضوعات متعلقة

دول كثيرة.. وزير الرى: مصر تشهد تحديات لتحقيق خطة التنمية المستدامة

ترشيحاتنا

طارق الشيخ يتعرض لوعكة صحية ويطلب الدعاء

التموين: غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه لعدم تحديد سعر رغيف الخبز

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

ننشر تفاصيل محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر

صقيع حاد.. الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

وزيرة التخطيط: نستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية| القوات المسلحة تنظم فعاليات المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب

لا جثث ركاب ولا ناجين.. شاهد لقطات صادمة للطائرة المنكوبة بـ الصين

شاهد.. مدرب يوجا عمره 125 عاما ينحني لرئيس وزراء الهند|فيديو

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

فيديو

بلقيس فتحى تستعد لطرح 4 أغانى من ألبومها

تعرف على اختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. فيديو جراف

بحضور رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية| القوات المسلحة تنظم فعاليات المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب

من هي نور الغندور بطلة المسلسل الخليجي من شارع الهرم .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ