وكيل تعليم دمياط يطالب المعلمين بإجادة أساليب التعلم

محافظة دمياط

تفقد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الثلاثاء، مدرستي العدلية الابتدائية المشتركة والشيخ الحسيني سلطان الإعدادية المشتركة بإدارة دمياط التعليمية، للاطمئنان علي انتظام سير وانضباط العملية التعليمية؛ في إطار توجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بين الطلاب.

وشهد خلف، طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية والبرنامج المقدم وشموله موضوعات تحث على غرس قيم الولاء والانتماء، وتابع الفصول والمعامل وناقش الطلاب علميا فيما تم دراسته للوقوف على المستوى العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

وخلال جولته أكد وكيل الوزارة علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب والمعلمين، موجها برعاية الطلاب المتفوقين علميا و في الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية ومتابعة البرامج العلاجية للطلاب المتأخرين دراسيا، وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

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