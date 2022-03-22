ربط التعليم الجامعي بسوق العمل.. احتفال كلية تكنولوجيا جامعة السويس باليوبيل الفضي

شهدت قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة السويس، اليوم الثلاثاء انطلاق فعاليات مهرجان الاحتفال باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 سنة على إنشاء والتعليم تحت شعار (التعليم التكنولوجي والجمهورية الجديدة)، وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس.

حضر الاحتفال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني والدكتور أحمد الحيوى، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعليم التكنولوجي وأمين صندوق التعليم برئاسة مجلس الوزراء والدكتور حسن محمدين، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون المعاهد العليا والدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس.

وقال الدكتور سيد الشرقاوي، رئيس الجامعة: إن كلية التعليم الصناعي تعد من الكليات الفريدة التي تحتضنها جامعة السويس وتتميز بها عن باقية الجامعات الأخرى، حيث تزود الكلية سوق العمل سنويا بالعمالة الفنية المدربة والتي تساهم في تقدم البلاد، لافتا إلى أن هذا النوع من التعليم يحظى بأهمية كبري في الدول المتقدمة.

وأوضح الشرقاوي أن كلية التكنولوجيا والتعليم تعد أحد أهم المؤسسات المعنية بالنهوض بالصناعة فى إطار سياسة الدولة بالتوسع في الكليات والبرامج التكنولوجية، مشيرا إلى ان المجلس الأعلى للجامعات وافق على تغيير مسمي الكلية القديم بما يسمح للخريج بالحصول على شهادة بكالوريوس التكنولوجيا.

وعلى هامش الاحتفال تم عقد حلقتي نقاش الأولى بعنوان مستقبل التعليم التكنولوجي في مصر في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والثانية بعنوان الاستدامة البيئية ومستقبل الطاقة بمصر في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، شارك فيها عدد كبير من الشخصيات الأكاديمية الهامة ورجال الصناعة في مصر وعدد من النواب.

وقال الدكتور حسام الدين مصطفي، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم خلال كلمته إن الكلية تسعي إلى تحقيق التمييز والريادة في مجال تكنولوجيا التعليم الصناعي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في الاستفادة من موارد الدولة وتطوير برامج ولوائح الكلية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرا إلى أن خريجي الكلية قادرون على تلبية متطلبات سوق العمل في المرحلة القادمة.