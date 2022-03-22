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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الجمعة .. التربيع الأخير لقمر شهر شعبان

القمر
القمر

سيشرق قمر التربيع الأخير لشهر شعبان، يوم الجمعة القادمة 25 مارس فى ظاهرة فلكية، يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أننا نشهد قمر التربيع الاخير لشهر مارس و شعبان حيث يعد هذا القمر هو التربيع الأخير لشهر رجب 1443 يوم 25 مارس.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن فترة التربيع الأخير حين يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً.

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وأوضح الدكتور "تادرس" أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه أستاذ الفلك إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

التربيع الأخير للقمر 

تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الأخر مظلم الوقت المثال لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء الى ان يرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر شعبان 1443.


المقصود بتربيع القمر
 و المعروف أن القمر يدور حول الكرة الأرضية مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران والتربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير ويعود إلى الاقتران مرة كل 29.5 يوم، وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .

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