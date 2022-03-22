الجيش الروسي يقصف العاصمة الأوكرانية كييف.. وسقوط قتلى مدنيين

أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، بسقوط قتلي مدنيين بعد أن قصفت طائرات مسيرة روسية معهدًا علميًا في العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال مسؤول في مخابرات وزارة الدفاع الروسية، إن ثلاثة أشخاص قتلوا لكن لا يوجد تأكيد آخر للقتلى.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة “فرانس برس”، “خلال الغارة الجوية اليوم، استخدمت القوات المسلحة الروسية طائرات أورلان بدون طيار، أسقطت إحداها قنبلة، مما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى”.

وشوهد رجال الإنقاذ العسكريون وهم يرفعون جثة مغطاة بغطاء بلاستيكي أسود من مكان الحادث، حيث تصاعد الدخان من المبنى المكون من سبعة طوابق في معهد سوبرهارد للمواد في شمال غرب كييف، وهو جزء من الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا.