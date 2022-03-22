سميرة سعيد تطرح «إنتي الأولى» احتفالا بالمرأة

طرحت منذ قليل النجمة سميرة سعيد أحدث أغانيها بعنوان "انتي الاولي" والتي تعتبر هي الأغنية الرسمية للموسم الثاني لمبادرة "واحده جديده" الذي تقوم بها فيكتوري لينك وذلك احتفالا بالمرأه وتقديرا لها.



"انتي الاولي" من كلمات محمد القياتي والحان محمد حمزه وتوزيع احمد عبد السلام و طرحتها "فيكتوري لينك" اليوم للأحتفال بالمرأة تحت مبادرتها " واحدة جديدة" للعام الثاني على التوالي.

وأبدت النجمة "سميرة سعيد" سعادتها في إحياء المبادرة هذا العام من خلال تقديم أغنيه " إنتي الأولى" وذلك ايمانًا منها بالمبادرة وبالتحديات التي تواجه المرأة في المجتمع وانها في قمه سعادتها انها تقوم بهذا العمل الفني.

وكانت قد نشرت الفنانة سميرة سعيد صور لأحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت سميرة سعيد في الصور برفقه ابنها، بإطلالة فورمال، مرتدية بدلة باللون الأسود، وفي صور أخري بدلة باللون الرمادي، مع ميك اب خفيف يبرز ملامح وجهها.

وعلقت سميرة سعيد علي الصور كاتبة: “جلسة تصوير لعيد الأم”.