عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات مصرية.. طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة

طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة
طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة

تعتبر طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة من الوصفات المصرية الشهيرة والمميزة للغاية، ويمكن تحضيرها بجانب الوجبات الأساسية، وهي وصفة شهية ستنال إعجاب الأطفال والكبار أيضا، وإليكم الوصفة بالتفصيل.

 

لأطفالك .. طريقة تحضير برجر البطاطس

أكلات كويتية.. طريقة عمل المعبوج في المنزل

 

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة، وهي وصفة سهلة وسريعة التحضير يمكن تحضيرها في أقل من 20 دقيقة، وهي تكفي لحوالي 3 أشخاص، لا فهي مشبعة ومختلفة عن الطرق التقليدية لتحضير البطاطس.

 

 

طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة

 

 

طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة


مقادير طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة :
كيلو بطاطس شرائح
٣فلفل ألوان مكعبات
٣فلفل حار حلقات
زيت للقلي


(التحبيشة)
م ك ثوم مفروم
٢طماطم مكعبات
٢ملعقة كبيرة خل
زيت
بابريكا
كمون
ملح
فلفل أسود
 

طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة :
- نقلي كل الخضار في زيت غزير ساخن، ثم في طبق التقديم نضع البطاطس، ونضع التحبيشة في المنتصف و تقدم البطاطس بالتحبيشة .


(لعمل التحبيشة)
- في طاسة على النار نضع القليل من الزيت حتى يسخن، ثم نضع الثوم و نشوحه حتى يأخذ لون ذهبي .
-  ثم نضع الطماطم والخل وكل التوابل والقليل من الماء الساخن، ونقلب ونتركها حتى تتسبك، ثم نضع الفلفل الألوان المقلي والفلفل الحار المقلي .

بطاطس بطاطس بالتحبيشة طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة الوصفات المصرية Food Gorceries التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

أجواء أوروبية.. أمطار متوسطة على فترات وتعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية (شاهد)

بشرى سارة..مصر تقترب من التوصل لاتفاق لاستيراد القمح من الهند

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

موضوعات متعلقة

سهلة و شهية.. طريقة عمل مقبلات البطاطس بالجبنة

لمحبي الفرايز.. ابتكار أول عطر فرنسي برائحة البطاطس المقلية

سهل ولذيذ.. طريقة عمل قوالب البطاطس

سهلة ولذيذة.. طريقة تحضير كفتة البطاطس بالخطوات

ترشيحاتنا

رئيس أوكرانيا: المحادثات مع روسيا صعبة وتصادمية

جامعة القاهرة تستضيف الدكتور محمود محيي الدين في ندوة عن تغير المناخ.. اليوم

ميدو يحذر لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة السنغال: افتكروا تصفيات 2002

أسامة عرابي: تريزيجيه قد يلعب أساسيًا أمام السنغال.. وعلى الجماهير التشجيع بقوة

الصين: مستعدون لزيادة التعاون مع العالم الإسلامي .. وعلاقاتنا بمصر متينة

نشرة أخبار العالم| مصر تقترب من التوصل لاتفاق لاستيراد القمح من الهند.. روسيا تهدد باستخدام السلاح النووي.. وموسكو تغير تكتيكاتها الحربية في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

فيديو

التصدي للاحتكار وتوفير السلع.. 10 قرارات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن|فيديو

بالأسعار الجديدة.. عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الأسبوع|فيديوجراف

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ