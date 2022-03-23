أكلات مصرية.. طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة

تعتبر طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة من الوصفات المصرية الشهيرة والمميزة للغاية، ويمكن تحضيرها بجانب الوجبات الأساسية، وهي وصفة شهية ستنال إعجاب الأطفال والكبار أيضا، وإليكم الوصفة بالتفصيل.





وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة، وهي وصفة سهلة وسريعة التحضير يمكن تحضيرها في أقل من 20 دقيقة، وهي تكفي لحوالي 3 أشخاص، لا فهي مشبعة ومختلفة عن الطرق التقليدية لتحضير البطاطس.

طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة

طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة



مقادير طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة :

كيلو بطاطس شرائح

٣فلفل ألوان مكعبات

٣فلفل حار حلقات

زيت للقلي



(التحبيشة)

م ك ثوم مفروم

٢طماطم مكعبات

٢ملعقة كبيرة خل

زيت

بابريكا

كمون

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل بطاطس بالتحبيشة :

- نقلي كل الخضار في زيت غزير ساخن، ثم في طبق التقديم نضع البطاطس، ونضع التحبيشة في المنتصف و تقدم البطاطس بالتحبيشة .



(لعمل التحبيشة)

- في طاسة على النار نضع القليل من الزيت حتى يسخن، ثم نضع الثوم و نشوحه حتى يأخذ لون ذهبي .

- ثم نضع الطماطم والخل وكل التوابل والقليل من الماء الساخن، ونقلب ونتركها حتى تتسبك، ثم نضع الفلفل الألوان المقلي والفلفل الحار المقلي .