ترامب يقترح إرسال غواصات نووية إلى سواحل روسيا | فيديو

عرضت فضائية " العربية " أنفوجرافا عن اقتراح " ترامب " ، الرئيس الأمريكي السابق ارسال غواصات نووية إلى سواحل روسيا .

وأوضح الأنفوجراف أن الرئيس الأمريكي الصادر أثار الجدل مجددا باقتراحه خطة لردع فلاديمير بوتين ، ووقف حربه على أوكرانيا ، وذلك من خلال ارسال غواصات نووية إلى سواحل روسيا .

وشدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تكن لتبدأ لو ظلّ في البيت الأبيض، ملوّحا باستخدام السلاح النووي لتهديد روسيا.

وأجرى ترامب، الاثنين، مقابلة طويلة مع قناة "فوكس بيزنس" الأمريكية، تحدث فيها عن أزمة أوكرانيا والمساعدات الأمريكية لكييف، إضافةإلى ملف الانتخابات الرئاسية.