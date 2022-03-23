ارتفاع الأسعار أبرزها.. برنامج الغذاء العالمي: أوروبا والمنطقة العربية يتأثرون بأزمة أوكرانيا

قالت عبير عطيفة المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، إن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية؛ تزيد الأمر سوءا؛ من حيث توفير القمح والسلع على مستوى العالم.

وأضافت عبير عطيفة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" المنطقة العربية تعتمد على استيراد القمح من الخارج ومعظم الاستيراد يأتي من أوكرانيا وروسيا".

وتابعت عبير عطيفة :" المنطقة العربية وأوروبا سيشهدان ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، وبريطانيا سيكون بها زيادة في أسعار الخبز تؤثر كثيرا على المجتمع بأكمله".

وأكملت عبير عطيفة :" هناك تأثير كبير للتغيرات المناخية على توافر السلع الاستراتيجية في مختلف أنحاء العالم"، مضيفة:" روسيا وأوكرانيا تتحكمان في 30% من صادرات القمح في العالم و هذا الأمر يؤثر كثيرا على توافر القمح في العالم نتيجة الحرب الروسية ".