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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الإسماعيلية يناقش الفيلم المغربي «صرة» ضمن فعاليات الدورة 23 |تفاصيل

صدى البلد

أقيمت مساء أمس عروض مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، بقصر ثقافة الإسماعيلية ضمن فعاليات الدورة الـ 23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة بحضور عدد من مخرجين الأفلام.

وعقب العروض أقيمت ندوة أدارها الصحفي أسامة فطين ، لمناقشة أحداث الفيلم المغربي صرة الصيف للمخرج سالم بلال .

أعرب المخرج  سالم بلال خلالها، عن سعادته بمشاركته بالعرض الأولي للفيلم بمهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، كأحد المهرجانات الدولية الكبرى ، وان اختيار اللجنة للفيلم جائزة بحد ذاته، كما توجه بالشكر للقائمين على المهرجان لاختيارهم مجموعة افلام المتنوعة ودسمة، من خلاله جعلنا نتعرف على ثقافات أخرى ونتحاور .

 

و قال سالم بلال إنه مخرج من مختبر الصحراء السينمائي جاء هذا المختبر لتنمية الثقافة الحسينية والتعبير عنهم  ، من المختبر السينمائي، وهو صندوق تم  تأسيسه 2015 للحفاظ على تراث الحسينية، وتشجيع شباب المنطقة لدخول مشاريع السينما ، وتأهيل الشباب من خلال دورات تدريبية.


وأشار "بلال" إلى أنه سعيد بتجربته الأولي كمخرج سينمائي، خارج إطار الاخراج المسرحي المعتاد عليه.


استغرق تصوير الفيلم سنتين، ودارت فكرته عن  اهالينا البدو في الصحراء و كيفية تعاملهم مع علاج أنفسهم وعلاج الحيوانات بطريقة خاصة بهم.


أشاد الحضور بفكرة الفيلم لتعرفهم على ثقافة جديدة للمغرب ، غير المتعارف عليها ، لكن تم التحفظ على عدم وجود الموسيقي من وقت لآخر، خاصة أن المكان الذي تم التصوير فيه هو مكان روحاني.


وأكد أن آراء الحضور من نقاد ومخرجين ذوي خبرة ، تؤخذ في عين الاعتبار، وستتم مراعاته في أفلامه القادمة، خاصة أن الفيلم في عرضه الاول بأولى تجاربه السينمائية، مختتما كلامه بدعوة الحضور للبحث عن ثقافة الحسينية المغربية .

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