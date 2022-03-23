سلمى ما بتصدقش المظاهر.. هنادي مهنا تشوق متابعيها لـ شخصيتها في مسلسل مكتوب عليا

شوقت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها لـ شخصيتها في مسلسل "مكتوب عليا" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

ونشرت هنادي مهنا، بوستر المسلسل، وعلقت عليه: “سلمى ما بتصدقش المظاهر.. وبتمشي ورا قلبها.. فلما قابلت الجدعنة والطيبة والاهتمام ووزيادة عليهم خفه الدم.. مفكرتش!!”.

واختتمت: “مين فيكم مشي ورا قلبه ؟.. والنتيجة كانت إيه؟.. مسلسل مكتوب عليا رمضان 2022".



ويواصل المخرج خالد الحلفاوي تصوير مشاهدة مسلسل "مكتوب عليا" وذلك في شوارع القاهرة حيث يجمع عددا كبيرا من نجوم العمل.

ويجمع العمل بين أكرم حسنى وهنادي مهنى في أول عمل بينهما ،حيث يقدم كل منهما شخصية مختلفة عن الأعمال السابقة حيث يقع أكرم حسنى فى فخ السحر والشعوذة وتحاول هنادي مساعدته وانقاذه ليقع كل طرف في حب الطرف الآخر.

مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسنى وهنادي مهنى وعمرو عبد الجليل وآيتن عامر وحنان سليمان وأسامة عبدالله ومحمد طعيمة ومحمود السيسى والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوى.