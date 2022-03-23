سميرة أحمد تكشف تفاصيل دورها في فيلم البنات والصيف أمام العندليب| فيديو

كشفت الفنانة سميرة أحمد تفاصيل مشاركتها في فيلم البنات والصيف أمام الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ، قائلة إنها فوجئت بأن دورها فيه، هو دور الشغالة، بعد أن كانت تطمح أن تكون البطلة أمام عبد الحليم حافظ .
وأضافت الفنانة سميرة أحمد ، خلال استضافتها في برنامج " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أنها بعد قراءتها للسيناريو؛ اقتنعت بدور " فتحية " الشغالة ، ولم توافق على دور البطلة .
سميرة أحمد تعلق على شائعات وفاتها
وأبدت الفنانة القديرة سميرة أحمد تعجبها من شائعات الوفاة التي لاحقتها، مستنكرة تلك الشائعات التي تتردد دون أن يتم تحري الدقة.
وقالت الفنانة سميرة أحمد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، تفاجأت أثناء تواجدي في النادي مع المنتج صفوت غطاس بتردد تلك الشائعة، لكن أنا الحمد لله زي الفل ومفيش فيا اي حاجة.