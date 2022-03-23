سميرة أحمد تكشف تفاصيل دورها في فيلم البنات والصيف أمام العندليب| فيديو

كشفت الفنانة سميرة أحمد تفاصيل مشاركتها في فيلم البنات والصيف أمام الفنان الراحل عبد الحليم حافظ ، قائلة إنها فوجئت بأن دورها فيه، هو دور الشغالة، بعد أن كانت تطمح أن تكون البطلة أمام عبد الحليم حافظ .

وأضافت الفنانة سميرة أحمد ، خلال استضافتها في برنامج " صاحبة السعادة " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أنها بعد قراءتها للسيناريو؛ اقتنعت بدور " فتحية " الشغالة ، ولم توافق على دور البطلة .

سميرة أحمد تعلق على شائعات وفاتها

وأبدت الفنانة القديرة سميرة أحمد تعجبها من شائعات الوفاة التي لاحقتها، مستنكرة تلك الشائعات التي تتردد دون أن يتم تحري الدقة.