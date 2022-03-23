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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحاول وربنا يتقبل .. حلا شيحة تحسم الجدل حول خلعها الحجاب

حلا شيحة
حلا شيحة

حسمت الفنانة حلا شيحة الجدل حول حقيقة خلعها للحجاب بعدما نشرت صورة تجمعها بوالدتها دون ارتدائها للحجاب، وعرض فيلمها “أثيل”، وظهورها بدون الحجاب أيضًا.

وكتبت حلا شيحة عبر خاصية ستورى بتطبيق انستجرام «الحجاب شرف يارب أنا بحاول وربنا يتقبل» ردًا على أحد متابعيها حول ارتدائها للحجاب”.

وكانت قد أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول الفنانة حلا شيحة، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بعد عرض فيلمها الجديد: أثل، ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020. 

 وتسبب عرض فيلم أثيل، وظهور حلا شيحة دون حجاب فيه، في انتشار تساؤلات عدة، حول حقيقة خلع «حلا» للحجاب، ولكن تبين أن الفيلم من إنتاج عام 2020، أي قبل عودة حلا لارتداء الحجاب مرة أخرى. 

وعرض فيلم أثيل للفنانة حلا شيحة، ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، بالإمارات، وهو فيلم للمخرجة اليازية بنت نهيان، ويشارك في بطولته، الفنان الإماراتي منصور الفيلي

حلا شيحة تظهر مع أطفالها

وفي سياق آخر، سبق أن نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها بصحبة بناتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلقت حلا شيحة على الصور: من أجمل الأوقات اللي بحس فيها بسعادة مع الولاد، ربنا يحفظ ولادنا كلنا يا رب.. الحمد لله دايما".

ومؤخرًا، وجهت حلا شيحة، رسالة فخر وإعزاز بالمرأة، بمناسبة يومها العالمي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت حلا شيحة: “بمناسبة يوم المرأة العالمي، حسيت إني حابة أشارك جمهوري الغالي، بمعنى حسيته… أد إيه دور المرأة في أسرتها ومجتمعها مهم ومؤثر، خصوصا مع أولادها قبل أي حاجة تانية”.

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