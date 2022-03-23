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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يشارك جمهوره بصورة جديدة من باريس.. شاهد

صدى البلد

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال ، صورة له من باريس ، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

وعلق عمر كمال على الصورة “ باريس” . 

و تحدث الفنان عمر كمال، عن تفاصيل "أوبريت ست عظيمة"، قائلا:" الأغنية هدية لكل أم ..متابعا:" الاغنية فكرة أخ كبير وشاركني في الأداء الفنانة شيماء والطفل محمد أسامة".

وأضاف "عمر كمال" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" الأغنية رقم واحد على اليوتيوب وحاصلة على 2 مليون مشاهدة خلال يومها الأول، متابعا: الأغنية من إنتاجي وكلمات عمرو قطب وتوزيع عمرو الخضري".

واسترسل: "أعمل حاليا على إعداد أغنية جديدة في شهر رمضان"، متابعا:" علاقتي بـ حمو بيكا أصبحت مقتصرة للغاية".

وأكمل:" كفايا بهدله وهو في حالة وأنا في حالي".

محمد أسامة حمو بيكا عمر كمال رمضان باريس

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