براءة الكويتية ريم الشمري من تهمة الإساءة للجالية المصرية

أعلنت الناشطة الكويتية ريم الشمري، براءتها من جميع التهم الموجهة إليها، في قضية الإساءة إلى الجالية المصرية؛ وذلك من خلال مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت ريم الشمري خلال الفيديو: ”اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب، تم الحكم في قضيتي الموجهة إليّ بالاساءة إلى الجالية المصرية (البراءة من جميع التهم)".

وأضافت “أشكر القضاء الكويتي العادل اللي أنصف الشعب الكويتي قبل ما ينصفني، وأن أعطاني البراءة؛ لأن أنا كان كل مشكلتي إني أدافع عن بلدي، وأدافع عن وطني”.

يذكر، أن النيابة العامة الكويتية، أصدرت قرارًا، بإخلاء سبيل الناشطة ريم الشمري، التي تم حجزها قبل يومين، على خلفية شكوى رفعت ضدها بتهمة الإساءة للجالية المصرية.

ووفق ما ذكرته صحيفة "الرأي" الكويتية، فقد تم إخلاء سبيل الناشطة، المثيرة للجدل، بعد انتهاء التحقيق معها في الشكوى، على مدى اليومين الماضيين، من قبل النيابة العامة، بعد إصدار قرار بحجزها يوم الثلاثاء، على ذمة التحقيق معها في اتهامها بالإساءة إلى الجالية المصرية في البلاد.