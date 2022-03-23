رئيس جامعة الإسكندرية: نسعى لجذب طلاب منطقة وسط أفريقيا بأسرها

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور ماكجوفرن جون جوزيف، المستشار الفنى للتعليم العالى بالمجلس البريطانى، بمقر إدارة الجامعة، لبحث سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات البريطانية على مستوى الشراكات الاستراتيجية، والبرامج التعليمية، والأنشطة البحثية ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد قنصوه استراتيجية جامعة الإسكندرية خلال الفترة القادمة فى التوجه نحو العالمية، مشددا على أهمية الشراكات الأكاديمية المتميزة مع الجامعات العالمية بصفة عامة والجامعات البريطانية بصفة خاصة، حيث تتطلع الجامعة إلى تطوير هذه الشراكات إلى شراكات استراتيجية، كما تحدث عن نشاط فروع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان وتشاد، واستراتيجية الجامعة فى جعل دورها تنويريا وتنمويا وبوابة جذب لطلاب منطقة وسط أفريقيا بأسرها.

من جانبه أشاد ماكجوفرن بالمستوى المتميز الذى وصلت له جامعة الإسكندرية، مؤكداً عمق الروابط بين جامعة الإسكندرية والجامعات البريطانية، وأهمية زيادة هذا التعاون على المستوى العلمى والأكاديمى فى المجالات البحثية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

شهد اللقاء الدكتور وائل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء كليات الطب والهندسة والعلوم، وسحر خميس، رئيس قطاع التعليم بالمجلس البريطانى.