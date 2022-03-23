عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الإسكندرية: نسعى لجذب طلاب منطقة وسط أفريقيا بأسرها

دكتور عبدالعزيز قنصوة
دكتور عبدالعزيز قنصوة يستقبل وفدا بريطانيا

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، الدكتور ماكجوفرن جون جوزيف، المستشار الفنى للتعليم العالى بالمجلس البريطانى، بمقر إدارة الجامعة، لبحث سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات البريطانية على مستوى الشراكات الاستراتيجية، والبرامج التعليمية، والأنشطة البحثية ذات الاهتمام المشترك. 

اقرأ أيضا:

من الدبلوم للدكتوراة.. الأم المثالية بالإسكندرية: 24 عامًا من الكفاح مع أبنائي

وأكد قنصوه استراتيجية جامعة الإسكندرية خلال الفترة القادمة فى التوجه نحو العالمية، مشددا على أهمية الشراكات الأكاديمية المتميزة مع الجامعات العالمية بصفة عامة والجامعات البريطانية بصفة خاصة، حيث تتطلع الجامعة إلى تطوير هذه الشراكات إلى شراكات استراتيجية، كما تحدث عن نشاط فروع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان وتشاد، واستراتيجية الجامعة فى جعل دورها تنويريا وتنمويا وبوابة جذب لطلاب منطقة وسط أفريقيا بأسرها. 

من جانبه أشاد ماكجوفرن بالمستوى المتميز الذى وصلت له جامعة الإسكندرية، مؤكداً عمق الروابط بين جامعة الإسكندرية والجامعات البريطانية، وأهمية زيادة هذا التعاون على المستوى العلمى والأكاديمى فى المجالات البحثية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب. 

شهد اللقاء الدكتور وائل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء كليات الطب والهندسة والعلوم، وسحر خميس، رئيس قطاع التعليم بالمجلس البريطانى.

الاسكندرية جامعة الإسكندرية رئيس جامعة الاسكندرية هيئه التدريس سبل التعاون عبد العزيز قنصوة رئيس قطاع التعليم الجامعات البريطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ ضد اليوتيوبر حمدي ووفاء.. تفاصيل

الأرصاد تحذر: كتلة أوروبية باردة تضرب البلاد بعد ساعات مصحوبة برعد وأمطار|صور

الكرملين: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا خطوة متهورة

ارتفاع ملحوظ .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-3-2022

الأرصاد: «الشتاء لسه مكمل».. وتعلن موعد تحسن الطقس|فيديو

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

ترشيحاتنا

FIFA يطلق مرحلة جديدة لبيع تذاكر كأس العالم 2022 حتى 29 مارس

الرئيس السيسي: يوم جميل للاحتفال بالأم والأخت والابنة والمرأة المصرية

مسئول بالزراعة: أتوقع انخفاض قادم فى أسعار الخضروات والفاكهة  خلال شهر رمضان

تصرفها غريب.. راكبة تركية تتسبب في تغيير مسار رحلة طائرة من مانشستر..شاهد

شاهد.. السيسي يكرم فريدة الشوباشي في حفل الأم المثالية

رويترز تزيل وكالة تاس الروسية من منصتها للمحتوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال مسلسل نتفليكس Bridgerton يحتفلون بالعرض الخاص لموسمه الثاني | شاهد

المخرج محمد دياب مع أبطال مسلسل Moon Knight في عرضه الخاص بهوليوود.. صور

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

فيديو

بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توفر كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة “فيديوجراف”

مش مصري.. تعرف على خليفة طارق حامد في الزمالك.. فيديو جراف

وفاة الفريق عبدرب النبى حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق

فيديوجراف.. قصة تربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ