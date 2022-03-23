عدم ختان الذكر يتسبب فى مشكلات بالكلى ..أمجد الحداد يوضح

علق الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على ما يثار حاليًا بشأن تجريم ختان الذكور.

وقال أمجد الحداد، إن عدم ختان الذكر يتسبب فى مشكلات كثيرة منها الإصابة الكلوية، أو إصابة الجهاز البولي، التى تسبب مشكلات فى الكلى.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن وصول الذكر لـ مرحلة البلوغ ولم يتم عملية الختان، ينتج عنه مشكلات أكثر، واخطر، ولذلك ننصح الجميع بختان الذكور.

وأشار إلى أن الطهارة للذكور من الأشياء الصحية، و التى يجب أن نلتزم بها، وأكد أن الرجل الذى لم يتم ختانه ينقل فيروسات لـ زوجته.