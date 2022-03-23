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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تناول الموز على الريق يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

صدى البلد

يحتوي الموز على البوتاسيوم وهو معدن متعدد الوظائف، لكن إحدى قواه الخارقة هي القدرة على تقليل مخاطرالإصابة بالسكتة الدماغية، ويحسن البوتاسيوم تدفق الدم ويجعل الشرايين أقل تيبسًا، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوايد تناول الموز على الريق وفقا لموقع health.

1– يقوى الدم ويخفف من فقر الدم عن طريق نسبة الحديد الموجود بالموز

2– به نسبة عالية من البوتاسيوم وكميات قليلة من الملح

وتم الاعتراف بالموز رسميا من قبل إدارة الاغذية والعقاقير

بأنه قادر على خفض ضغط الدم والوقاية من النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

فوائد الموز للحامل

3– الموز يساعد في التغلب على الاكتئاب بسبب إحتوائه مستويات عالية من التربتوفان،

والتي يتم تحويلها إلى مادة السيروتونين – الناقل العصبي في الدماغ.

والتى تصاب بها معظم الحوامل فى الاشهر الاولى.

4– مواجهة فقدان الكالسيوم بسبب كثرة التبول

وبناء عظام قوية مع الموز.

وهذا ايضا مفيد جدا للحوامل خاصة فى الاشهر الاخيرة

5– يحسن المزاج ويقلل أعراض الدورة الشهرية عن طريق تناول الموز

الذي ينظم السكر في الدم و يخفف الإجهاد ويساعد على الاسترخاء.

6– تناول الموز بين وجبات الطعام يساعد على استقرار نسبة السكر في الدم ويقلل من غثيان الصباح.

أكل الموز فوائد اكل الموز على الريق الفوائد الصحية لتناول الموز الموز

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