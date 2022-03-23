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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غداً.. محمود حميدة يكشف كواليس مسلسل نقل عام على "نجوم اف ام"

محمود حميدة
محمود حميدة

يحل الفنان محمود حميدة، غداً الخميس، ضيفاً على المذيعة انجى على، فى برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم اف ام" وقتاة "نجوم Tv"، فى الساعة الثامنة مساءً، ليتحدث عن النجاح الكبير الذى حققه في مسلسل "نقل عام"، الذى تم عرضه منذ أيام قليلة سابقة.

ومسلسل "نقل عام" إخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بطولة سوسن بدر، سميحة أيوب، وريم البارودي، وأحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، هايدى رفعت، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، محمد الصاوى وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه فى 30 حلقة.

يذكر ان برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع، الساعة ٨ مساءً، عبر "نجوم اف ام"، وتقدمه انجى على، ويتم استضافة نخبة كبيرة من نجوم الفن فى مصر والوطن العربى.

 

تفاصيل مسلسل نقل عام

وتدور أحداث مسلسل نقل عام حول الفنان محمود حميدة الذي يعمل موظفًا بهيئة النقل العام، ولكنه يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، وقدم خلال مشواره رحلة كبيرة من الكفاح في حياته، من خلال عمله كسائق أتوبيس نجح في تربية أبنائه الذين امتثلوا مهن مرموقة بالمجتمع، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

مسلسل "نقل عام" كتابة ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة. 

محمود حميدة الفنان محمود حميدة نقل عام مسلسل نقل عام أحداث مسلسل نقل عام

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