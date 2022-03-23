بعد الشر| نهال عنبر: شائعة وفاة أحمد حلاوة روّجوها عني قبل كدا..فيديو

قالت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن ما نشر عن وفاة الفنان أحمد حلاوة، غير صحيح ، قائلة :" بعد الشر الفنان يتعرض لـ وعكة صحية فقط".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك بعض المواقع تقوم بعمل أخبار وإعلانات على حساب حياة البشر.

ولفتت إلى أن هناك أحد المواقع نشر خبر وفاتها منذ فترة، وبعد رفع قضية على المواقع، لم تتمكن من الحصول على أى حكم.

وأشارت إلى أن بعض الأشخاص تنشر شائعات دون الرجوع لـ النقابة أو المستشفى، أو أسرة الفنان.