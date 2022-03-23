القباج: الرئيس السيسي وافق على إدراج 450 ألف أسرة بتكافل وكرامة|فيديو

قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن معنية بحقوق الإنسان بمراحل عمرية مختلفة ولكي تستطيع مساعدة المرأة المصرية.



وأضافت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن المرأة عنصر أساسي في تنمية المجتمع والوعي، مشيرة إلى أنه المرأة عنصر أساسي في أي برنامج قومي.



ولفتت إلى أن هناك 9.5 مليون أسرة فقيرة تستحق الدعم، موضحة أن الوزارة تدعم أربعة ملايين تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة إلا أن هناك جزءا مدرجا من مجموع الأسر في برامج أخرى.



ونوهت بأن الرئيس السيسي وافق على زيادة 450 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة.



وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، تابعت أن التقديرات لا تقل عن 8 ملايين مواطن إلى 11 مليونا.

