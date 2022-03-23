نزيف حاد .. سيارة نقل تكتب نهاية طالب عشريني في سوهاج

لقي طالب في بداية العقد الثالث من العُمر، مصرعه، دهسًا؛ إثر اصطدام سيارة نقل بـ "تروسيكل"، في منطقة الساحل، بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، مفاده وقوع حادث تصادم، ووجود متوفي، بمنطقة الساحل دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، وتروسيكل؛ ما أدى إلى انقلاب التروسيكل على جانب الطريق، ونتج عن الحادث مصرع المدعو “محمود. م. ح - 20 عامًا - طالب - يقيم بدائرة المركز”.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بحدوث الوفاة نتيجة نزيف حاد نتيجة الحادث.

تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى رهن التحقيقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.