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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| طب عين شمس تحتفي باليوبيل الماسي ضمن فعاليات مؤتمر الكلية السنوي.. طلاب هندسة جامعة حلوان يشاركون في أول هاكاثون مصري

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


وزير التعليم: الامتحانات الإلكترونية نجحت بلا إنترنت ولا غش

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، ملاحظات عن تدريب الصف الاول الثانوي على منصة الامتحانات الالكترونية والذي تم في الفترة من ٢٠-٢٢ مارس ٢٠٢٢

 

انطلاق المؤتمر السنوي الأول لكرسي اليونسكو في أخلاقيات البيولوجيا بعين شمس

يعقد المؤتمر السنوي الأول لكرسي اليونسكو في أخلاقيات البيولوجيا، كلية الطب، جامعة عين شمس، يوم 24 مارس 2022 ، تحت عنوان "التكنولوجيا الحيوية: التحديات الأخلاقية والفرص".

 

٢٩ مارس … جامعة القاهرة تنتهى من  تنظيم مرجان المسرح الجامعى

تستمر جامعة القاهرة ، فى تنظيم مرجان المسرح الجامعى  للعروض الطويلة حتى يوم الثلاثاء 29 من مارس الجارى ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة و إشراف الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب .


البحث العلمي تعلن عن وظائف بالاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية.. رابط التقديم

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن قبول الاتحاد الدولى للكيمياء البحتة والتطبيقية  (IUPAC)  تعيين مدير تنفيذي  للاتحاد حيث سيعمل المدير التنفيذي الجديد بشكل تعاوني مع المسؤولين المنتخبين في الاتحاد


طلاب هندسة جامعة حلوان تشارك في أول هاكاثون مصري الجامعات المصرية

يشارك فريق من كلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان في هاكاثون الجامعات المصرية والذي تنظمه جامعة بنها، وهو أول هاكاثون مصري، على مستوى الدولة في موضوع المدن الذكية، ويقام خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس 2022.

 

طب عين شمس تحتفي باليوبيل الماسي ضمن فعاليات مؤتمر الكلية السنوي 

انطلقت فعاليات الدورة ال٤٢ لمؤتمر كلية الطب بجامعة عين شمس ،والذى يستمر  حتى ٢٦ مارس بمشاركة ٢٨  قسم ووحدة من الكلية، وذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،  الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس المؤتمر ،  الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس المؤتمر ،  الدكتور نبيل فرج رئيس قسم القلب ومقرر المؤتمر .

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