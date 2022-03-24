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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن وظائف بالاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية.. رابط التقديم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي

 

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن قبول الاتحاد الدولى للكيمياء البحتة والتطبيقية  (IUPAC)  تعيين مدير تنفيذي  للاتحاد حيث سيعمل المدير التنفيذي الجديد بشكل تعاوني مع المسؤولين المنتخبين في الاتحاد ، ويقدم تقاريره من خلال الأمين العام وأمين الخزانة إلى الرئيس واللجنة التنفيذية والمكتب والمجلس لتنفيذ واجبات المنظمة، يقع مقر الأمانة العامة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ، وتتألف من ثلاثة موظفين يعملون في الموقع ومدير مشارك في جامعة بوسطن، يمكن النظر في العمل عن بعد ، ولكن ستكون هناك حاجة أيضًا إلى وقت في الأمانة، إلى جانب أن السفر الدولي مطلوب.

وأوضحت أنه لمزيد من المعلومات من خلال هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/iupac-2/


وكانت قد اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، عن تنظيم أكاديمية الشباب بالتعاون هيئة تطوير العلوم اليابانية ندوة  علمية بعنوان  "سبل الدعم و المنح اليابانية لشباب العلماء المصريين " وتستهدف الندوة  طرح سبل و فرص التمويل المختلفة من جميع هيئات المنح اليابانية،  و كذلك منح  طلاب الماجستير و الدكتوراه و المهمات البحثية مع بعض العلماء من اليابان .

 


واوضحت الأكاديمية أنه يأتي ذلك فى إطار الدور الذى تقوم به أكاديمية الشباب المصرية للعلوم فى تفعيل دور الشباب في منظومة العلوم والتكنولوجيا وخاصة في الربط بين المجتمع العلمى المصرى و الدولى لرفع كفاءة العلماء المصريين وتوفير سبل دعم المشاريع البحثية، إلى جانب  تبادل الخبرات مع علماء اليابان  و دورها فى تنمية القدرات العلمية لشباب الباحثين و العلماء  بالجامعات و المراكز البحثية المصرية .

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واوضحت أنه ستكون الندوة  يوم الاحد الموافق 27 مارس 2022 من الساعة العاشرة الى الثالثة عصرا بقاعة المؤتمرات فى الأكاديمية، رجاءا الالتزام بشهادة التطعيم عند الحضور للأكاديمية.

للتسجيل لحضور الندوة :
https://forms.gle/1eAANctK25UNqi8K7
يحاضر فى هذه الندوة:
• Mr. Daisuke Tsukazaki  ، مدير مركز الإعلام والثقافة بسفارة اليابان في مصر.
• Prof. Eng. Naoko Fukami، مدير مكتب أبحاث JSPS بالقاهرة.
• Dr. Mayumi Terano، مدير مشارك / لجنة خبراء جايكا التنفيذية للشراكة التعليمية بين مصر واليابان.

• ا.د.جاد القاضى و د. ابراهيم طنطاوى اعضاء مجلس اداره الجمعية المصرية للحاصلين على منح الهيئة اليابانيه لتطوير العلوم.

• ينظم الندوة الدكتور / نور فتحى شحاته عضو اياس بالتنسيق المباشر مع د احمد الجندى  مدير اياس

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