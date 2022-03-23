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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اقترابه من بيع تشيلسي.. أبراموفيتش في محادثات لشراء نادي تركي

رومان أبراموفيتش
رومان أبراموفيتش

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يُخطط لشراء نادي جوزتيبي التركي.

وذكرت شبكة “CNN TURK” أن رومان أبراموفيتش عقد محادثات مع مالك نادي جوزتيبي التركي، الذي قرر التنازل عنه، لكنه يبقى على رأس قيادته حتى نهاية الموسم.

وأشارت الشبكة أنه سيتم عقد جلسة بين أبراموفيتش ومالك النادي التركي لبحث إمكانية الشراء، بعد أن تم تقييم السوق وسعر النادي.

يذكر أن أبراموفيتش قد أعلن أنه سيبيع نادي تشيلسي، قبل فرض العقوبات ضده من الحكومة البريطانية، التي تمنعه من دخول بريطانيا أو البقاء فيها، وتجميد أصول أمواله رغم السماح للنادي بمواصلة أنشطته بموجب ترخيص خاص ممنوح من قبل الحكومة البريطانية.

وكان نادي تشيلسي قد أغلق يوم الجمعة باب التقدم بطلبات لشراء النادي، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن المالك الجديد في شهر أبريل.

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