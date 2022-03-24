وزيرة التضامن: نسعى للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية دعما للمرأة العاملة



قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى دائما إلى توفير مراكز خدمات للمرأة العاملة، متابعة: المراكز توفر كافة الخدمات التي تخص المرأة العاملة، بداية من المساهمة في بعض الاعمال المنزلية.

وأضافت “نيفين القباج” خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، الوزارة تقدم خدمات للمرأة العاملة، مثل الأعمال المنزليةكـ توفير الوجبات نصف المطهية، وجليس الأطفال والمسنين، مشددة على أن كل تلك المساهمات تتم من خلال كوادر مدربة.



واسترسلت: توجيه الرئيس السيسي الخاص بكفالة الأطفال يساهم في تشجيع السيدات الكافلات على الإقدام على الكفالة، مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بالسيدات القاطنات في الاماكن الحدودية، من خلال توفير برامج الحماية المجتمعية لهم.

ووجهت الشكر للرئيس السيسي على دعمه الدائم للأسرة والمرأة المصرية والأطفال، متابعة: الرئيس دائما ما يأتي بالخير في كل عيد أم".