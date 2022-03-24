الحضري يلازم الحراس 12 ساعة يوميا في معسكر المنتخب

قال الإعلامي محمد شبانة إن عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب يقضي 12 ساعة يوميا مع الحراس محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، ولا يكتفى السد العالي بأوقات التدريب فقط مع الحراس الثلاثة للفراعنة.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، المُذاع على فضائية ETC : "يعقد الحضري مع حراس المنتخب العديد من المحاضرات الفنية والجلسات النفسية على مدار اليوم، ويقضى معظم الوقت معهم في فندق الإقامة، ويتناول الوجبات معهم على نفس الترابيزة، موجها نصائحه التي اكتسبها من الخبرات الطويلة للحراس قبل مباراتي السنغال".



وأضاف شبانة: "قال الحضري للحراس أن الحلم بالمشاركة في مباراتي السنغال، هو حق مشروع للحراس الثلاثة والحزن لعدم المشاركة هو شعور اللاعب السوي نفسيا، مؤكدا أنه يتمنى أن تتواصل المنافسة التي يشاهدها على الثلاثي في التدريبات حتى المباراة الثانية التي يطمح أ، تكون بوابة تأهل مصر للمونديال".