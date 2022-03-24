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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وزير القوى العاملة: استخراج 1001 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة بقنا

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

قال  محمد سعفان ، وزير القوي العاملة، إن مديرية القوي العاملة بـ قنا ، تمكنت من تعيين 757  شاباً من  مختلف المؤهلات ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ  المسجلين بمكاتب التشغيل 2635  شاباً منهم 20 "قادرون باختلاف" ، وتوفير 5 فرص عمل.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة قنا، وبرفقته محافظ قنا ، وعدد من القيادات العمالية بالمحافظة، لمتابعة القطاعات التابعة لوزارة القوى العاملة.

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وأضاف وزير القوى العاملة، فضلاً عن استخراج 1001 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة، لافتاً إلى المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً بإجمالى 164 ألفاً و 882 جنيه  لـ 548 عاملاً من المسجلين ، منها 97 ألف جنيه  لـ 46  عاملاً كرعاية إجتماعية ، وصرف 67 ألفاً و 882 جنيها للرعاية الصحية لـ 502 عاملا من المسجلين بالمديرية.

و قال حسام طلبة، مدير المديرية القوى العاملة بـ قنا ، تم التفتيش العمالي على 473 منشأة، وعمل 7 حملات تفتيش شامل ، وأسفر عن تحرير 41 محضراً  عمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، وعمل ندوتي توعية للعاملين ، فضلاً عن تلقى 17 شكوى عمالية،  تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 10 شكاوى منها للقضاء ، شكويين ما زالت تحت البحث والدراسة، ضمن إنجازات المديرية خلال فبراير الماضى.

و أوضح مدير مديرية القوى العاملة بـ قنا ، أن المديرية تمكنت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 178 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار"كوفيد- 19"، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.
 
 

قنا وزير القوى العاملة سعفان رخصة مزاولة مهنة فرص عمل كعب عمل القطاع الخاص

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