في ملتقى شباب أهل مصر.. رحلة استكشافية لمعرفة العناصر الشعبية بواحة سيوة

تتوالي فعاليات الملتقى الثقافي التاسع لشباب اهل مصر برعاية وزارة الثقافة برئاسة أ. د. إيناس عبد الدايم، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنفذه د. حنان موسي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بمدينة سىوة بمحافظة مطروح باقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفي اليوم الخامس من فعاليات الملتقى اقيمت جولة حرة لزيارة مدينة شالي



وعلي جانب آخر صاحبت الملتقي رحلة استكشافية بواحة سيوة للإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث لحصر عناصر التراث الثقافي غير المادي لواحة سيوة، قامت بالرحلة الباحثة إيمان مازن مدير إدارة الأدلة والجمع الميداني من العناصر الشعبية وهي اولا :الطب الشعبي من خلال مقابلة مع الشيخ سليمان سطوحي المتخصص في العلاج بالردم، اما معرفة كيفية العلاج بالملح والعيون الكبريتية فكان من خلال احمد عبدالله، ثانياً :الحرف الشعبية من منتجات النخيل والسعف، بجانب التطريز والزي السيوي بمقابلة مجموعة من نساء سيوة، ثالثاً :التعرف على العادات والتقاليد من خلال الشيخ محمد سعيد، وسوف تستكمل إدارة الاطلس للمأثورات الشعبية الجمع الميداني من خلال بعثة متكاملة من الباحثين الميدانين لحصر جميع العناصر الثقافية بالواحة لحماية التراث الثقافي المصري طبقا لاتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي لليونسكو عام 2003، بجانب ماتمثله تلك الرحلات الميدانية لجمع وحصر عناصر الثقافة في جميع محافظات مصر لتوثيق الثقافة الشعبية وحمايتها وصونها من الإندثار ولابراز التنوع الثقافي الذي يميز الهوية المصرية.

وفي مساء اليوم الخامس، استمرت الورش التراثية والبيئية في فعالياتها بمجالات المشغولات الجلدية بإشراف الفنان مصطفى إسماعيل، النسيج المستحدث إشراف المهندسة ناهد أمين، بجانب ورشة مشغلات الصدف للفنان جلال عبد الخالق، حلي للمدربة حورية عصمت، الطرق علي المعدن (فن الريبوسيه) للمدرب يوسف جلال، ديكوباج للفنانة التشكيلة رانيا المهدي، خيامية للمدرب كريم خلف، بالإضافة للورش الفنية الأدبية بإشراف الباحث حمد شعيب، والدراما المسرحية بإشراف المخرج والكاتب المسرحي شاذلي فرج