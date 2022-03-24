محمد رمضان يروج لمسلسله ..شاهد

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع “ انستجرام ”.

وظهر في الفيديو و هو يلتقط الصور لبوستر المشوار الموجود علي الطرق، وعلق قائلا"صباح الخير".

يذكر أن مسلسل "المشوار" رمضان 2022، بطولة النجم محمد رمضان بمشاركة النجمة دينا الشربيني، وعدد من الفنانين منهم بيومي فؤاد، أحمد كمال، ندى موسى، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم، وهو من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد.

وتدور قصة المسلسل حول ماهر وزوجته ورد، اللذين لديهما طفل رضيع، ويعملا باليومية للمواكبة المعيشة، يواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق.