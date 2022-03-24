مسلسلات رمضان 2022 .. روبي ومي عمر يكشفان تفاصيل رانيا وسكينة

كشفت كلا من الفنانة مي عمر والفنانة روبي كواليس مسلسلهما الجديد “ رانيا وسكينة ” ، والمقرر ان يخوضان من خلاله المنافسة خلال شهر رمضان القادم .

وقالت الفنانة روبي فى تصريحات تليفزيونية انها تجسد داخل أحداث مسلسل رانيا وسكينة شخصية فتاة من منطقة شعبية “ بنت أبوها ” ، مؤكدة ان حبها للمنافسة دفعها للموافقة على العمل .

إما مي عمر فقد اكدت انها كانت قد اتخذت قرار بعدم خوض الماراثون الرمضانى الا انها تراجعت عنه بعد عرض مسلسل رانيا وسكينة عليها ، مؤكدة ان المسلسل لا يمكن رفضه .

شاركت الفنانة فريدة سيف النصر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسيوك ، صور لها من كواليس مسلسلها الجديد “ رانيا وسكينة ” والتي انضمت له مؤخرا ، ويعرض خلال شهر رمضان القادم .

وعلقت فريدة سيف النصر علي الصور قائلة : “ الست ياقوت اللي يعاديها يموت ؟احلي حاجة كاست بحبهم وبيحبوني وأحلي مقابلة من حبايب قلبي روبي حبيبتي وعشرة مسلسل بدون ذكر أسماء. ومي عمر من الفتوة والحب اللي ربط ارواحنا لله وفرحتنا بمقابلتنا الحمد لله ..والجميلة الرقيقة..المخرجة شيرين عادل التي تعشق الممثل ولاتقتل إبداعه..أما حافظ بقي مشكله. رانيا وسكينة في رمضان علي M B C مصر..من كتابة المبدع..محمد صلاح العزب.شكر خاص للي عامله لهم تاج..لأن كل كلمه حلوه وصلت لي الحمد لله عالمحبة في الله ”.

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

تدور احداث مسلسل رانيا وسكينة في إطار إجتماعى كوميدى حول شخصية فتاة تدعي رانيا ( مي عمر ) من طبقة أرستقراطية تضطرها الظروف للانتقال للإقامة مع فتاة من منطقة شعبية تدعي سكينة ( روبي ) ، ومن هنا تبدا الاحداث الكوميدية ، خاصة مع وجود اختلاف بين الشخصيتين.