أستاذ فيروسات: قد نتعرض لمتحور آخر مع تغيرات الفصول

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن هناك تراخيا بشكل كبير جداً فى التعامل مع فيروس كورونا، لافتاً إلى أن هناك دولا كثيرة جداً بدأت تتعامل معه وكأنه غير متواجد.

وأضاف الدكتور أيمن الشبيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “دى أم سى”، أن أوميكرون ضعيف فى صنع أعراض مضاعفة للإنسان، ولكنه سريع فى الانتشار.

وأشار أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إلى أن الفترة السابقة ظهر فيها متحور جديد يجمع بين دلتا وأوميكرون فى خواصه، ومنظمة الصحة العالمية أكدت أن تحور الفيروسات حالة طبيعية متواجدة باستمرار.

وأكد أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، أن درجة الأمان مطلوبة، لأننا قد نتعرض لمتحور آخر خاصة في ظل تغيرات الفصول.