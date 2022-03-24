إرسال صواريخ مضادة.. مسئول أمريكي يكشف تفاصيل قمة الناتو والرئيس الأوكراني

قال مسؤول بالإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن أخبر قادة حلف الناتو بدعمه لزيادة عدد القوات في الجبهة الشرقية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها بحثوا إرسال صواريخ مضادة للسفن لأوكرانيا.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، أوضح المسؤول الأمريكي أن الرئيس الأوكراني لم يطلب من قادة الناتو تطبيق منطقة حظر جوي أو الانضمام للحلف أثناء كلمته في القمة، مشيرًا إلى أن الحلف أكد رغبته في تحمل الصين مسؤولياتها بشأن الأزمة بين موسكو وكييف.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا باستخدام "قنابل فوسفورية" في البلاد، داعيًا حلف الناتو إلى تقديم مساعدات عسكرية غير محدودة لبلاده.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال زيلينسكي في خطاب فيديو مسجل مسبقًا لحلف الناتو: "هذا الصباح، بالمناسبة، استخدمت قنابل الفوسفور الروسية"، مناشدًا قادة التحالف زيادة الدعم العسكري لبلاده ضد القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا "تريد أن تذهب أبعد من ذلك. ضد دول شرق الناتو. دول البلطيق.. وبولندا بالتأكيد"، لافتا إلى أن حلف شمال الأطلسي لم يُظهر بعد ما يمكن أن يفعله لإنقاذ الناس".

وألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، كلمة أمام البرلمان السويدي، قائلًا لهم إن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أوضح زيلينسكي للمشرعين في كلمته عبر الفيديو "نحن لا نحارب فقط من أجل شعب أوكرانيا، ولكن من أجل أمن أوروبا وقد أظهرنا أننا نستحق أن نكون عضوًا كامل في الاتحاد الأوروبي".

وغرد الحساب الرسمي لرئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون على موقع "تويتر" قائلا إنه لشرف كبير أن تستضيف زيلينسكي، مضيفة أن مساعدات بلادها لأوكرانيا "تتزايد يوما بعد يوم".

وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، سيلقي الرئيس الأوكراني كلمة عبر الفيديو، في اجتماع حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يعقد في بروكسل.

واجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، الخميس في استعراض للوحدة عبر الأطلسي بعد شهر من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويشارك بايدن مع الحلفاء الغربيين في 3 قمم خاصة بحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع وقادة الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات حول كيفية دعم الشعب الأوكراني وكيفية زيادة معاقبة روسيا والتغييرات طويلة الأجل اللازمة لضمان أمن أوروبا.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية المجتمعة في بروكسل اليوم الخميس على اتخاذ "خطوات جادة" لمساعدة كييف في محاربة الغزو الروسي.

فيما جدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، التأكيد على أن الناتو لن يرسل قوات لأوكرانيا، محذرا من العواقب الوخيمة لاستخدام السلاح الكيماوي في البلاد.

وقال ستولتنبرج، في كلمة له اليوم، الخميس، إن الناتو لن يفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، مؤكدا أنه يعمل لضمان عدم توسع الصراع في أوكرانيا للدول المجاورة.

وأوضح أن الناتو دعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع، داعيا الصين للتنديد بالهجوم الروسي.

وأشار إلى أن الناتو سينشر 4 مجموعات مقاتلة تكتيكية جديدة في الجهة الشرقية للحلف، كما سيدرس زيادة الاستثمارات في الدفاع.