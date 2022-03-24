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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: اتهامات حلف الناتو لبكين بدعم روسيا تضليل

الصين: اتهامات حلف
الصين: اتهامات حلف الناتو بدعم روسيا "نشر للتضليل"

اعتبرت الصين، اليوم الخميس، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج ”ينشر التضليل“، وذلك ردًا على اتهامه لها بتوفير دعم لروسيا خلال غزوها لأوكرانيا، في ظل ضغوط غربية متنامية على بكين لأبعادها عن موسكو.

ورفضت الصين إلى الآن أن تدين بصراحة الهجوم الذي تشنه حليفتها روسيا على جارتها الغربية، كما تتأخر عن دول عدة بتوفير مساعدة إنسانية لكييف.


 

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واتهم ستولتنبرج، الأربعاء، الصين بدعم روسيا سياسيًا من خلال نشر أكاذيب صارخة، ومعلومات مضللة، وحذّرها من توفير دعم مادي لنشاطاتها الحربية.

وردًا على ذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، الخميس، أن ”اتهام بكين بدعم موسكو عبر الترويج لمعلومات خاطئة بشأن أوكرانيا، هو في حد ذاته نشر للتضليل“.

وشدد وانغ، خلال ندوة صحفية دورية، على أن ”موقف الصين يتناسق مع رغبات معظم الدول (…)، وأي اتهامات غير مبررة أو شكوك حيال الصين ستهزم“.

وأضاف: ”لقد كررنا مرارًا بأن أوكرانيا يجب أن تصبح جسرًا بين الشرق والغرب، بدلًا من أن تكون على الجبهة في لعبة بين القوى العظمى“.

وسبق لواشنطن أن أثارت مخاوف بشأن إمكانية لجوء بكين إلى مساعدة موسكو مع احتدام النزاع في أوكرانيا، إلا أن مسؤولًا أمريكيًا أكد، الثلاثاء، أنه لا دليل لدى الولايات المتحدة حتى الآن على إرسال بكين شحنات أسلحة إلى موسكو.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ”لم نرَ أي تزويد بمعدات عسكرية من قبل الصين إلى روسيا، لكن بالطبع هذا أمر نقوم بمراقبته عن كثب“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حذّر نظيره الصيني شي جينبينغ خلال مكالمة، الجمعة، من عواقب ستواجهها الصين في حال ساعدت جارتها روسيا في حربها.

وقال ستولتنبرج، أمس الأربعاء، إن ”الصين وفرت لروسيا الدعم السياسي، ومن ضمنه نشر أكاذيب صارخة ومعلومات مضللة، والحلفاء قلقون من احتمال قيام الصين بتوفير الدعم المادي للغزو الروسي“.

وأتت تصريحات الأمين العام للحلف عشية اجتماع قمة طارئ يعقدها قادته، اليوم الخميس، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف ستولتنبرج: ”أتوقع أن يدعو القادة الصين لتحمل مسؤولياتها كعضو في مجلس الأمن الدولي، والامتناع عن دعم جهود موسكو الحربية، والانضمام إلى باقي دول العالم في الدعوة إلى نهاية فورية وسلمية لهذه الحرب“.



وأبدت بكين بعد بدء الغزو الروسي، في 24 فبراير، استعدادها لأداء دور في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
 

الصين الناتو روسيا أوكرانيا الحرب

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