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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استخدم المقاطع لابتزازهن.. صاحب أتيليه حريمي يصور الفتيات داخل البروفة بالزيتون

ضبط شخص
ضبط شخص

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من القبض على صاحب محل ملابس "أتيليه" لاتهامه بالتجسس على الفتيات وتصويرهن "خلسة" عبر فتحة أعدها بغرفة تبديل الملابس "البروفة" بالمحل الخاص به في الزيتون، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات.

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تلقى قسم شرطة الزيتون في القاهرة، بلاغاً من إحدى السيدات بأنها أثناء دخولها لتبديل ملابسها داخل محل ملابس "أتيليه"، تفاجأت بقيام صاحب المحل بتصويرها أثناء تبديل ملابسها.

 

التحريات: عثر على عدد من صور السيدات على هاتف المتهم

 

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وكشفت تحريات مباحث القاهرة أن صاحب محل "60 سنة" قام بوضع كاميرا سرية في غرفة مجاورة لمكان تبديل ملابس مرتادي المحل لتصوير الفتيات والتجسس عليهن، وبفحص هاتفه عثر على عدد من الصور لبعض السيدات وقيامه بابتزازهن، وتم القبض على المتهم.

 

واستعجلت النيابة التحريات لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها.

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