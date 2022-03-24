اشتعال النيران داخل مطعم شهير بشارع التحرير في الجيزة

شب حريق داخل مطعم شهير في شارع التحرير بمنطقة الدقي في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في الجيزة بلاغاً أفاد بإشتعال النيران داخل مطعم شهير بشارع التحرير بمنطقة الدقي.

وعلى الفور وجه اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة إنتقال سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مطعم في الدقي

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وجار السيطرة على الحريق من قبل وحدات الحماية المدنية في الجيزة وإجراء عمليات التبريد.

كما دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوحدات مرورية في شارع التحرير لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس بمحيط الحريق.