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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معلنا تعزيز دفاعاته..

الناتو: الهجوم الروسي على أوكرانيا أخطر تهديد للأمن الأوروبي منذ عقود

حلف الناتو
حلف الناتو

قال حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، إن هجوم روسيا على أوكرانيا هو أخطر تهديد للأمن الأوروبي منذ عقود، مؤكدًا أن عمليات موسكو في كييف أدت إلى تقويض السلام في القارة العجوز.

 

وأعرب قادة الناتو، في بيان مشترك، اليوم الخميس، عن موافقته على 4 كتائب عسكرية جديدة ليصبح لدى الحلف 8 مجموعات قتالية، لافتا إلى أنه سينشر المزيد من الطائرات القتالية في شرق أوروبا.

 

وأوضح أن عملية رفع القدرات القتالية للحلف ستستمر في شرق أوروبا، مؤكدا أن الناتو سيزود أوكرانيا بالمعدات القتالية وأخرى للتعامل مع أي هجمات كيميائية.

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ولفت إلى أن أي استخدام روسي للأسلحة المحرمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة، موضحا أن دول الحلف قررت زيادة الإنفاق على الدفاع.

 

من جانبه، قال مسؤول بالإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن أخبر قادة حلف الناتو بدعمه لزيادة عدد القوات في الجبهة الشرقية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها بحثوا إرسال صواريخ مضادة للسفن لأوكرانيا.

وحسب وسائل إعلام متفرقة، أوضح المسؤول الأمريكي أن الرئيس الأوكراني لم يطلب من قادة الناتو تطبيق منطقة حظر جوي أو الانضمام للحلف أثناء كلمته في القمة، مشيرًا إلى أن الحلف أكد رغبته في تحمل الصين مسؤولياتها بشأن الأزمة بين موسكو وكييف.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا باستخدام "قنابل فوسفورية" في البلاد، داعيًا حلف الناتو إلى تقديم مساعدات عسكرية غير محدودة لبلاده.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال زيلينسكي في خطاب فيديو مسجل مسبقًا لحلف الناتو: "هذا الصباح، بالمناسبة، استخدمت قنابل الفوسفور الروسية"، مناشدًا قادة التحالف زيادة الدعم العسكري لبلاده ضد القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا "تريد أن تذهب أبعد من ذلك. ضد دول شرق الناتو. دول البلطيق.. وبولندا بالتأكيد"، لافتا إلى أن حلف شمال الأطلسي لم يُظهر بعد ما يمكن أن يفعله لإنقاذ الناس".

وألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، كلمة أمام البرلمان السويدي، قائلًا لهم إن أوكرانيا تستحق أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، أوضح زيلينسكي للمشرعين في كلمته عبر الفيديو "نحن لا نحارب فقط من أجل شعب أوكرانيا، ولكن من أجل أمن أوروبا وقد أظهرنا أننا نستحق أن نكون عضوًا كامل في الاتحاد الأوروبي".

وغرد الحساب الرسمي لرئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون على موقع "تويتر" قائلا إنه لشرف كبير أن تستضيف زيلينسكي، مضيفة أن مساعدات بلادها لأوكرانيا "تتزايد يوما بعد يوم".

وفي وقت لاحق من اليوم الخميس، سيلقي الرئيس الأوكراني كلمة عبر الفيديو، في اجتماع حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يعقد في بروكسل.

واجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، الخميس في استعراض للوحدة عبر الأطلسي بعد شهر من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول الغربية المجتمعة في بروكسل اليوم الخميس على اتخاذ "خطوات جادة" لمساعدة كييف في محاربة الغزو الروسي.

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