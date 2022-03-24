الشعب المصرى يدعم المنتخب الوطني قبل مواجهة السنغال|شاهد

حرص الشعب المصري على دعم منتخب مصر قبل مواجهة السنغال فى ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ودشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” هاشتاج ادعم منتخب مصر وزارة الشباب وتصدر قائمة الأكثر تداولا وجاءت أبرز التغريدات كالاتى :

ويلتقى مساء غد الجمعة منتخب مصر الوطنى نظيره منتخب السنغال على ملعب استاد القاهرة فى ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ويسعى منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى تحقيق الانتصار من أجل تسهيل المهمة فى لقاء الإياب في تصفيات المونديال.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي كارلوس كيروش تشكيل منتخب مصر الوطنى امام السنغال على النحو التالي:

محمد الشناوي فى حراسة المرمى

عمر كمال ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح

ومحمد النني وعمرو السوليه وحمدي فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد.

موعد مباراة منتخب مصر أمام السنغال

ويقام في الخامسة إلا ربع مساء اليوم الخميس ، بإستاد الدفاع الجوي المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي في ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ، بحضور كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني ومحمد صلاح قائد الفريق .

فيما يقام في السادسة مساء اليوم، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة.