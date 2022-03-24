رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر السنوي السابع لقسم طب الأورام بكلية الطب

شهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، فعاليات المؤتمر السنوي السابع لقسم طب الأورام بكلية الطب بالجامعة ، تحت عنوان "الجديد في علاج الأورام الليمفاوية للجهاز الهضمي " بالمركز العلمي بمستشفيات جامعة الزقازيق ،بحضور الدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يأتى المؤتمر برئاسة الدكتور فؤاد أبو طالب أستاذ طب الأورام ورئيس المؤتمر و الدكتورة رشا حجاج رئيس قسم طب الأورام ، ورئاسة شرف الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور عبد السلام عيد عميد الكلية وبمشاركة نخبة من الأساتذة و الخبراء في علاج الأورام من جامعات الزقازيق و القاهرة وعين شمس و المنصورة و والإسكندرية و المنوفية و طنطا و الإسماعيلية وأسيوط وكذلك نخبة من أطباء القوات المسلحة و هيئة التأمين الصحي و مستشفى الأحرار التعليمي و مستشفيات وزارة الصحة ، وذلك في إطار اهتمام قسم طب الأورام بكلية الطب بالتعليم الطبي المستمر وإبراز أحدث الطرق في علاج الأورام .

وخلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر وجه الدكتور فؤاد أبو طالب رئيس المؤتمر الشـكر للدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة على دعمه لقسم طب الأورام وكلية الطب بشكل عام وقطاع المستشفيات الجامعية كما وجه الشكر للدكتور حسين خالد وزير التعليم الأسبق وكل القامات العلمية التي ساهمت في دعم وإنشاء و تطوير قســم طب الأورام بجامعة الزقازيق كما رحب بجميع الحضور.

فيما رحب الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ، بالحضور موجهاً الشكر لإدارة المؤتمر ، معرباً عن سعادته بجهود العلماء المشاركين في مجال طب الأورام والجراحة في هذا المؤتمر لنشر العلم، ودفع البحث العلمي لتلاقي الأفكار حول مجال التخصص، مؤكداً ثقته في المؤتمر وخروجه بتوصيات فعالة ، مشيراً إلى أهمية المؤتمرات العلمية لكلية الطب لما تمثله من أهمية كبيرة في الخروج بتوصيات تساهم في الوصول إلى آخر المستجدات العلمية في المجالات الطبية المختلفة .

وخلال المؤتمر ناقش الخبراء عدد من الموضوعات ومنها أهمية التصنيف البيولوجي للأورام الليمفاوية للجهاز الهضمي وأثر ذلك في اختيار العلاج المناسب ، والجديد في دور الأشعة في تشخيص الأورام الليمفاوية للجهاز الهضمي ، ودور المناظير في تشخيص وعلاج الأورام الليمفاوية للجهاز الهضمي ، وأساسيات التدخل الجراحي لعلاج الأورام الليمفاوية للجهاز الهضمي ، أساسيات التدخل الجراحي لعلاج الأورام الليمفاوية للجهاز الهضمي ، بالإضافة إلى أساسيات التدخل الجراحي لعلاج الأورام الليمفاوية للجهاز الهضمي ، دور العلاج الإشعاعي في علاج الأورام الليمفاوية للجهاز الهضمي ، الجديد في علاج الأورام الليمفاوية للمعدة و الجهاز الهضمي .

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