عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر السنوي السابع لقسم طب الأورام بكلية الطب

مؤتمر جامعة الزقازيق
مؤتمر جامعة الزقازيق

شهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، فعاليات المؤتمر السنوي السابع لقسم طب الأورام بكلية الطب بالجامعة ، تحت عنوان "الجديد في علاج الأورام الليمفاوية للجهاز الهضمي " بالمركز العلمي بمستشفيات جامعة الزقازيق ،بحضور الدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

يأتى المؤتمر برئاسة الدكتور فؤاد أبو طالب أستاذ طب الأورام ورئيس المؤتمر و الدكتورة رشا حجاج رئيس قسم طب الأورام ، ورئاسة شرف الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق والدكتور عبد السلام عيد عميد الكلية وبمشاركة نخبة من الأساتذة و الخبراء في علاج الأورام من جامعات الزقازيق و القاهرة وعين شمس و المنصورة و والإسكندرية و المنوفية و طنطا و الإسماعيلية  وأسيوط وكذلك نخبة من أطباء القوات المسلحة و هيئة التأمين الصحي و مستشفى الأحرار التعليمي و مستشفيات وزارة الصحة ، وذلك في إطار اهتمام قسم طب الأورام بكلية الطب بالتعليم الطبي المستمر وإبراز أحدث الطرق في علاج الأورام .   

 

وخلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر وجه الدكتور فؤاد أبو طالب رئيس المؤتمر الشـكر للدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة على دعمه لقسم طب الأورام وكلية الطب بشكل عام وقطاع المستشفيات الجامعية كما وجه الشكر للدكتور حسين خالد وزير التعليم الأسبق وكل القامات العلمية التي ساهمت في دعم وإنشاء و تطوير قســم طب الأورام بجامعة الزقازيق كما رحب بجميع الحضور. 

التكافل المجتمعي|الأوقاف تتأهب لشعائر صلاة الجمعة والوزير على رأس قافلة الشرقية غداً

فيما رحب الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ، بالحضور موجهاً الشكر لإدارة المؤتمر ، معرباً عن سعادته بجهود العلماء المشاركين في مجال طب الأورام والجراحة في هذا المؤتمر لنشر العلم، ودفع البحث العلمي لتلاقي الأفكار حول مجال التخصص، مؤكداً ثقته في المؤتمر وخروجه بتوصيات فعالة ، مشيراً إلى أهمية المؤتمرات العلمية لكلية الطب لما تمثله من أهمية كبيرة في الخروج بتوصيات تساهم في الوصول إلى آخر المستجدات العلمية في المجالات الطبية المختلفة .

 

وخلال المؤتمر ناقش الخبراء عدد من الموضوعات ومنها أهمية التصنيف البيولوجي  للأورام الليمفاوية للجهاز الهضمي وأثر ذلك في اختيار العلاج المناسب ، والجديد في دور الأشعة في تشخيص الأورام الليمفاوية للجهاز الهضمي ، ودور المناظير في تشخيص  وعلاج الأورام الليمفاوية للجهاز الهضمي ، وأساسيات التدخل الجراحي لعلاج الأورام الليمفاوية للجهاز الهضمي ، أساسيات التدخل الجراحي لعلاج الأورام الليمفاوية للجهاز الهضمي ، بالإضافة إلى أساسيات التدخل الجراحي لعلاج الأورام الليمفاوية للجهاز الهضمي ، دور العلاج الإشعاعي في علاج الأورام الليمفاوية للجهاز الهضمي ، الجديد في علاج الأورام الليمفاوية للمعدة و الجهاز الهضمي .

0a44a749-8265-4023-8d49-b27db2bce71c
0a44a749-8265-4023-8d49-b27db2bce71c
69a9fd8f-169f-455a-ae77-4094c30dd6ef
69a9fd8f-169f-455a-ae77-4094c30dd6ef
587b5700-5b67-4f6f-b4a8-b49ab1d80fde
587b5700-5b67-4f6f-b4a8-b49ab1d80fde
18621f4c-aa3f-4ee7-86c8-6e2240f7cc83
18621f4c-aa3f-4ee7-86c8-6e2240f7cc83
جامعة الزقازيق المستشفيات الجامعية وزارة الصحة المستشفيات الزقازيق وزير التعليم العالي مستشفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

شعبة الصرافة: 300 % زيادة في حصيلة التنازل عن الدولار بعد قرارات البنك المركزي

الأرصاد : طقس الغد مائل للبرودة نهارا قارس ليلا والصغرى 10 درجات

السيسي لـ طالبة بالشرطة: إحنا عايشين على 50 ألف كيلو متر فقط من مساحة مصر

3 شروط استثنائية لـ استحقاق الابن المعاش حال وفاة والده.. و 4 حالات للحرمان | تفاصيل

ترشيحاتنا

مجموعة السبع تحذر روسيا من استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا..وتهدد بعقوبات جديدة

"كاف": 5 أبريل قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

آبل تعترف: كارثة جديدة في تحديث آيفون iOS 15.4 وهذا هو الحل

نيسان تكشف عن 6 طرازات جديدة مخصصة للسوق الأوروبي

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

مناطق العفة| المشدد 10 سنوات لـ قهوجي في الاعتداء على طفلة ببولاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانة رحاب حسين تنجو من حادث سير وتهشم سيارتها .. صور

عملات تذكارية بمناسبة مرور عام على تعويم السفينة "إيفر جيفين" .. صور

بينهم والدة فريال أشرف.. تكريم أمهات ذوي الهمم والأبطال الرياضيين| صور

مدبولي يفتتح معرض أهلًا رمضان.. ويتفقد أجنحته.. صور

فيديو

ملايين الجنيهات.. ثروة حمدي ووفاء مهددة بعد أزمتهماالأخيرة

أحمد حلاوة وجورج وسوف.. لماذا تطارد شائعات الموت نجوم الفن؟

فاتورة كوافير بـ 43 ألف جنيه .. ما قصتها؟ "فيديوجراف"

قصة قبول علي فرج بجامعة هارفارد .. تعرف عليها .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ