تعد المناقيش احدي الفطائر الخفيفة التي يعشقها كثيرون ويمكن ان تقدم علي العشاء او علي الفطار ولذلك تقدم لكي اليوم طريقة عمل مناقيش الزعتر والجبنة .



المقادير

4 كوب دقيق

1 كوب حليب

1 كوب ماء دافئ

1 معلقة كبيرة خميرة

1/4 معلقة صغيرة ملح

1 معلقة كبيرة سكر

3 معلقة كبيرة حليب بودرة

4 معلقة كبيرة زيت زيتون

للحشوة

1/2 كوب زعتر بالسمسم

3 معلقة كبيرة سماق

1/2 كوب زيت زيتون

2 كوب جبنة موتزاريلا

1 كوب جبنة بيضاء مالحة

1/4 كوب بقدونس مفروم

2 معلقة كبيرة فلفل رومي مقطع مربعات صغيرة

2 معلقة كبيرة فلفل حار احمر مقطع صغير



خطوات التحضير

لعمل العجينة

اخلطي جميع مقادير العجينة جيدًا واعجنيها لمدة 10 دقائق حتى تحصلين على عجين ناعم لا يلتصق باليد ضعي العجينة في بولة مدهونه زيت زيتون وغطي العجينة بالبلاستيك واتركيها في مكان دافئ كي تختمر لمدة ساعة على الأقل.



مناقيش الزعتر

بعد ذلك افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق الخفيف او زيت الزيتون وقطعيها إلى كرات وافرديها في دوائر متوسطة الحجم بسمك 1/2 سم

رصي دوائر العجين في صينية مدهونة بالزيت

بللي أصابعكِ بالقليل من زيت الزيتون لكي تعملي فجوات لا تصل إلى القاع في العجينة

اخلطي الزعتر مع السمسم وزيت الزيتون ووزعي الخليط فوق العجين مع الضغط قليلًا مع تشكيل العجينة باطراف الاصابع او المقص

مناقيش الجبنة

اخلطي خليط الجبنة مع البقدونس المقطع والفلفل فوق العجين مع عمل فجوات في العجين ورشي القليل من السماق

اتركي العجينة كي تختمر لمدة ربع ساعة

اخبزي المناقيش في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة.

قدمي المناقيش بالزعتر والجبنة ساخنة في طبق التقديم والف هنا