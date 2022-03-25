زيادة في أسعار أوبل موكا موديل 2022 .. تفاصيل

شهدت النسخة اوبل موكا موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه السيارة التي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات بإطلالة الكروس اوفر.

زيادة في اسعار اوبل موكا موديل 2022

تعتمد السيارة اوبل موكا موديل 2022 على محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 سرعات.

زيادة في اسعار اوبل موكا موديل 2022

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة اوبل موكا موديل 2022 من الوقود بنسبة بلغت 5.9 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومن خلال الامكانيات الفنية المقدمة بالسيارة فيمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 9.2 ثانية.

زيادة في اسعار اوبل موكا موديل 2022

وترتكز السيارة اوبل موكا موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2557 مم، مع جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 18 بوصة، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة بنسبة بلغت 4151 مم، وبعرض يبلغ 1791 مم، و 1534 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 350 لتر.

زيادة في اسعار اوبل موكا موديل 2022

وتحتوي السيارة اوبل موكا موديل 2022 على شاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو يبلغ قياسها 10 بوصة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف بانوراما، وخاصية المفتاح الذكي، وقفل مركزي للابواب، ونظام صوتي وترفيهي من 6 مكبرات صوتية.

أسعار السيارة اوبل موكا موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى أوتوماتيك Elegance بقيمة قدرها 434.990 ألف جنيه بدلاً من 389.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك GS Line بقيمة قدرها 469.990 ألف جنيه بدلاً من 429.990 ألف جنيه.