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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو توقف أنشطتها في روسيا بعد تعليق رئيس أوكرانيا.. تفاصيل

رينو توقف أنشطتها
رينو توقف أنشطتها في روسيا بعد تعليق رئيس أوكرانيا

علقت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو إنتاج سياراتها في روسياوالتي تشمل رينو كابتور ورينو أركانا وداسيا داستر وداسيا لوجان وداسيا سانديرو، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بـ "لوجيستيات الإنتاج" في أواخر فبراير، وكان هذا بعد يوم واحد فقط من غزو روسيا لأوكرانيا ويأتي ذلك في تحول سريع بعد أن أعلنت قبل يوم واحد فقط أنها ستستأنف الإنتاج في مصنعها في موسكو.

رينو توقف أنشطتها في روسيا بعد تعليق رئيس أوكرانيا

سيكون للخطوة الأخيرة تداعيات مالية على رينو لأن روسيا تمثل خمس إنتاج الشركة العالمي و 10٪ من إيراداتها، وقامت رينو الآن بتعديل توقعاتها المالية لعام 2022 لتهدف إلى تحقيق هامش تشغيلي جماعي يبلغ حوالي 3٪، بدلاً من هدفها السابق البالغ 4٪.

وستستهدف أيضًا "التدفق النقدي الحر الإيجابي لتشغيل السيارات" في السابق، وكانت الشركة تهدف إلى تحقيق رقم يتجاوز مليار يورو (840 مليون جنيه إسترليني).

تدرس رينو أيضًا مستقبل حصتها البالغة 67٪ في شركة أفتوفاز الروسية لتصنيع السيارات وقالت إنها تقوم حاليًا "بتقييم الخيارات المتاحة ، مع مراعاة البيئة الحالية، مع التصرف بمسؤولية تجاه موظفيها البالغ عددهم 45000 موظف في روسيا".

تمتلك Avtovaz مصنعين كبيرين في روسيا، تأثروا بسبب توقف الإنتاج بسبب نقص أشباه الموصلات وأجزاء السيارات الأخرى. تنتج الشركة طرازات Lada - بما في ذلك Nivaو Vestaو X-Rayو Largusو Kalinaو Grantوقد استثمرت رينو بشكل كبير في تحديث الشركة الضعيفة.

قالت رينو: "يجب تسجيل رسوم تعديل غير نقدية تبلغ القيمة المحاسبية للأصول غير الملموسة الموحدة والممتلكات والمنشآت والمعدات والشهرة في وقت نتائج النصف الأول من عام 2022"، مضيفة أنه اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، بلغت هذه القيمة ما يقرب من 2.2 مليار يورو (1.85 مليار جنيه إسترليني).

كانت رينو متوترة بشأن مستقبلها في روسيا. عندما اتصلت بها Autocarفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قالت الشركة إنها "تتابع الوضع الحالي بعناية شديدة"، وقد تلقت الشركة انتقادات لاستمرارها في عملياتها الروسية ، بينما علقت علامات تجارية أخرى مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز جميع أنشطتها.

أخبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المشرعين الفرنسيين أن شركة رينو، من بين الشركات الفرنسية الأخرى، يجب أن توقف أنشطتها في روسيا، التي كانت "تمول قتل الأطفال والنساء على حد وصفه.

وقال زيلينسكي"الشركات الفرنسية يجب أن تغادر السوق الروسية"، رينو مملوكة بنسبة 15٪ للحكومة الفرنسية، مما أثار انتقادات أخرى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

السيارات الفرنسية رينو إنتاج رينو كابتور أركانا موسكو روسيا

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