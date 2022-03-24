رئيس بيلاروسيا: الموافقة على اقتراح بولندا يعني اندلاع الحرب العالمية الثالثة

حذر الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، من أن الاقتراح البولندي بنشر قوة حفظ سلام غربية في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى “الحرب العالمية الثالثة”.

وحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، قال لوكاشينكو، الذي سمح لروسيا باستخدام أراضي بيلاروس لإرسال قوات إلى أوكرانيا، إنه “إذا تمت الموافقة على اقتراح بولندا فسوف يعني ذلك الحرب العالمية الثالثة”.

وقال لوكاشينكو، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتيد برس: “الوضع خطير للغاية ومتوتر للغاية”.

وفي الأسبوع الماضي، قال زعيم الحزب الحاكم في بولندا إنه يجب إرسال بعثة حفظ سلام دولية إلى أوكرانيا وإعطاؤها الوسائل للدفاع عن نفسها.

وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا من أن أي تدخل أجنبي في عمل موسكو العسكري من شأنه أن يؤدي إلى رد روسي فوري.

وردا على سؤال حول اقتراح بولندا، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: “سيكون قرارا متهورًا وخطيرًا للغاية”.

وأضاف بيسكوف أن أي مواجهة محتمله بين القوات الروسية وقوات الناتو “يمكن أن يكون لها عواقب يصعب إصلاحها”.